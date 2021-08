Dramma sulle strade, donna falciata da un Suv e scaraventata a terra perde la vita sul colpo

Tragedia sulle strade di Poggio Torriana nella mattinata di martedì dove una donna è stata investita da un Suv e ha perso la vita per le lesioni riportate. Il dramma si è consumato intorno alle 9.30 in via Pontaccio quando un fuoristrada della Kia, che procedeva in direzione della Santarcangiolese, ha centrato in pieno una donna di 86 anni che stava attraversando la strada. La signora, colpita dalla parte anteriore sinistra del veicolo è stata scaraventata a diversi metri di distanza rimanendo sull'asfalto priva di coscienza. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno cercato disperatamente di rianimare l'anziana ma alla fine si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Pontaccio, per gli accertamenti del caso e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, sono intervenuti i carabinieri di Villa Verucchio.