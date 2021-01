Tragedia in A14: auto piomba su un gruppo di operai, automobilista perde la vita

Tragedia nel tratto riminese dell'autostrada A14, nel tardo pomeriggio di martedì, dove un uomo ha perso la vita e altre tre sono state portate in ospedale. Il dramma si è consumato verso le 18 in corsia sud, poco prima del casello di Rimini Nord quando per cause ancora in corso di accertamento una Opel è piombata su un gruppo di operai che pare stessero terminando lo sfalcio delle erbacce che costeggiano la carreggiata. Un impatto tremendo che ha visto la vettura centrare il furgone degli addetti e travolgere tre persone per poi andare a schiantarsi contro il guard rail con l'automobilista rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, tre ambulanze e l'auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco e il personale della polizia Autostradale. L'automobilista, del quale non sono state fornite le generalità, dopo essere stato estratto dalle lamiere è stato affidato ai sanitari che si sono resi immediatamente conto delle condizioni disperate del giovane. Il personale di Romagna Soccorso ha cercato di rianimarlo ma nonostante il massaggio cardiaco, il cuore ha cessato di battere e tutti gli sforzi si sono rivelati vani con il medico che non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Altre tre persone rimaste coinvolte nell'incidente hanno riportato serie lesioni e sono state trasportate nei pronto soccorso di Rimini e Cesena con codici di media gravità. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia Autostradale per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.