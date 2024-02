Un riccionese la vittima del terribile schianto in autostrada

E' un riccionese 61enne, D. B. le iniziali, la vittima del tremendo incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì in autostrada A14 tra i caselli di Riccione e Cattolica. L'uomo, che viaggiava da solo su un Land Rover Freelander, intorno alle 19.30 è rimasto coinvolto nel maxi tamponamento che ha interessato altri 5 mezzi tra cui un autocarro all’altezza del’autodromo di Santamonica. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Autostradale di Forlì che, per permettere i soccorsi, è stata costretta a chiudere il tratto dell'A14 tra i due caselli in direzione sud. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono accorsi i mezzi del 118 coi sanitari che però non hanno potuto fare nulla per il 61enne ritrovato incosciente tra le lamiere del fuoristrada e nonostante i disperati tentativi per far ripartire il suo cure alla fine si sono dovuti arrendere col medico che ne ha dichiarato il decesso. Gli altri feriti, tutti in maniera lieve, sono stati visitati e poi dimessi. I lavori per i rilievi dell'incidente e per ripristinare la carreggiata sono proseguiti fino a notte inoltrata causando pesanti ripercussioni sul traffico.