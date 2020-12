Tremendo schianto in autostrada, un morto e un ferito in gravi condizioni

Drammatico incidente, nella tarda mattinata di sabato, nel tratto riminese dell'A14 dove ha perso la vita un 66enne mentre un 33enne ha riportato gravi ferite. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.30 sulla rampa di uscita del casello di Rimini nord, in direzione di Ancona, dove un mezzo pesante carico di cassette di mele per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato nell'affrontare la curva. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, ambulanza, automedicalizzata e l'elicottero da Ravenna, oltre ai vigili del fuoco e gli agenti della Stradale. Delle due persone coinvolte, la più anziana era in condizioni disperate e nonostate tutti gli sforzi dei sanitari per rianimarla il medico alla fine non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. La seconda, invece, è stata stabilizzata e poi trasportata d'urgenza con l'eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. La rampa di uscita dell'A14 è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi di rito.