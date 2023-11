Auto esce di strada e si schianta in un fossato, 2 morti e 2 feriti in gravi condizioni

Tragedia sulle strade, nella notte tra venerdì e sabato, con un drammatico incidente dove sono morti due ragazzi e altri due sono ricoverati in gravi condizioni. Come riporta TrevisoToday il sinistro è avvenuto verso la mezzanotte nel comune di Ormelle, in via Roma, all'altezza del civico 118, di fronte all'azienda Poliplast. Per cause in corso di accertamento un'autovettura Audi A3 condotta da un 27enne di origini indiane, Sing Gurtej, residente a San Polo di Piave e dipendente di un'azienda che si occupa della lavorazione del legname, con a bordo altre tre persone, è uscita di strada terminando la corsa nel canale di scolo parallelo alla carreggiata. Deceduti il conducente ed uno dei passeggeri, Singh Gurdeep, 35enne indiano domiciliato nel Comune di Bellaria Igea Marina. Mentre gli altri due occupanti del veicolo, anche loro indiani, sono stati trasportati dal personale sanitario intervenuto in loco all'ospedale di Treviso in gravi condizioni: si tratta di D.K., 26 anni, e D.V., 23 anni. Il primo si trova in neurologia e le sue condizioni sarebbero disperate, il secondo in terapia intensiva. Le salme sono state traslate presso l'ospedale di Oderzo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo i coinvolti nello schianto ed il Suem 118.

«Ho sentito un botto sono andato a vedere se serviva un aiuto e i carabinieri erano già li, stavano passando» ha raccontato un residente «i ragazzi erano incastrati dentro la macchina e loro hanno detto che era meglio aspettare l'ambulanza e i pompieri. C'era l'auto di un altro gruppo di ragazzi e mi hanno detto che si sono dovuti spostare a sinistra per evitare di scontrarsi con l'altra auto». Stamattina alcuni amici indiani del 27enne si sono recati sul luogo della tragedia per rendere omaggio all'amico che a San Polo viveva con i genitori e la sorella. «Lo conosco da tanti anni» ha detto «faceva l'operaio in fabbrica a Oderzo, io avevo lavorato nei campi con il papà. Era un bravo ragazzo, mi dispiace». Non è la prima volta che lungo la strada provinciale si verificano incidenti. "Questo tratto è alla fine di un lungo rettilineo e qui l'acceleratore purtroppo lo pigiano» ha commentato il vicesindaco di Ormella, Bruno Biasi «a volte arrivano alla curva e non ne hanno coscienza. C'è profondo ramamrico: siamo vicini alla famiglia e alla comunità indiana che in queste zone è molto numerosa».