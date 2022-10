Incidente mortale nella galleria di Scacciano dell'A14

E' di un 37enne deceduto il bilancio dell'incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio di sabato nel tratto dell'A14 tra i caselli di Riccione e Cattolica. Dalle prime ricostruzioni la vittima, al volante di una Ford Focus, sarebbe rimasta in panne sotto la galleria di Scacciano mentre procedeva in direzione di Ancona intorno alle 16.30. L'uomo, rimasto a piedi, è uscito dall'abitacolo mentre alle sue spalle sopraggiungeva in mezzo pesante col guidatore che avrebbe cercato di evitarlo ma nella frenata il camion ha scodato centrando l'automobilista e innescando una carambola con altri veicoli. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi di soccorso e il personale della polizia autostradale coi sanitari del 118, arrivati nella galleria, non si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione con l'automobilista in arresto cardiaco per il quale è stato allertato anche allertata l'eliambulanza da Ravenna. Il 37enne è stato rianimato sul posto e trasportato in elicottero al "Bufalini" di Cesena ma, nonostante la disperata corsa al nosocomio, l'uomo è deceduto in ospedale.