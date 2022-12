Tremendo schianto in autostrada, un morto e un ferito in gravi condizioni

E' di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio dell'incidente che è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì nel tratto dell'A14 tra i caselli di Rimini nord e Valle del Rubicone che è stato chiuso al traffico. Il sinistro si è verificato intorno alle 23.45 in direzione di Bologna sul confine a cavallo tra le province di Rimini e Forlì-Cesenae ha visto coinvolti due mezzi pesanti che, per cause ancora al vaglio della Polstrada, sono venuti a collisione. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco coi sanitari che hanno prestato le prime cure ai due guidatori dei camion. Per il conducente di uno di questi, un 40enne, non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo nonostante tutti gli sforzi dei sanitari. Il secondo guidatore, un 66enne, è stato invece trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena in condizioni critiche. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i lavori di ripristino della carreggiata, il tratto dell'A14 è stato chiuso in direzione di Bologna fino alle 4.30.