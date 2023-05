Tragedia sulle strade: cicloturista straniera perde la vita in un drammatico incidente

Tragedia sulle colline riminesi, nel pomeriggio di lunedì, dove una cicloturista straniera ha perso la vita in un drammatico incidente. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.20 sulla Trasversale Marecchia nei pressi del ristorante Squadrani. Dai primi accertamenti pare che la donna, una 60enne francese in vacanza a Cesenatico, stesse pedalando insieme ad altri ciclisti tra cui il marito. Il gruppo, compatto, avrebbe affrontato una curva a esse poco dopo di via Saragusa con la vittima che si trovava nella parte più esterna. In quel momento, nello stesso senso di marcia, è arrivato un camion che ha travolto la donna schiacciandola sull'asfalto. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere i mezzi del 118 ma, al loro arrivo, i sanitari si sono resi conto che la situazione era già drammatica e nonostante i tentativi di rianimazione per la 60enne non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico dalle pattuglie della Municipale di Santarcangelo impegnata nei rilievi di rito.