Incidente mortale in autostrada, il giallo sul decesso di un riccionese

E' una telefonata, durata appena 35 secondi e poi interrotta bruscamente, al centro del giallo sulla morte di Paolo Bertozzi il 60enne riccionese che ha perso la vita lo scorso 2 febbraio in un drammatico incidente in autostrada tra i caselli di Riccione e Cattolica. La vittima, secondo le ricostruzioni, stava viaggiando in direzione sud al volante del suo Land Rover quando si è scatenata la carambola che ha visto coinvolti altri quattro veicoli. Bertozzi, col suv, avrebbe sbandato andando ad impattare contro il new jersey innescando l'incidente. Sarebbe stato a questo punto che la vittima ha telefonato alla compagna per avvisarla del sinistro spiegando di stare aspettando il carro attrezzi e annullare la prenotazione fatta al ristorante. Una manciata di secondi e poi più nulla. Restano così parecchi dubbi da chiarire: il 60enne è rimasto nell'abitacolo e, alle sue spalle, è stato centrato dagli altri veicoli o era sceso ed è stato investito da uno degli altri veicoli coinvolti? L'autopsia sul corpo del riccionese avrebbe evidenziato una serie di lesioni alla testa e al tronco che, per il medico legale, sarebbero compatibili con un investimento e i famigliari della vittima si sono affidati all'avvocato Stefano Caroli per essere tutelati.