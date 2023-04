Tragedia al Misano Circuit durante la RR Cup: perde la vita il pilota Fabrizio Giraudo

Tragedia sulla pista del Misano World Circuit, nel primo pomeriggio di domenica, con un pilota che ha perso la vita durante la gara. Il dramma si è consumato intorno alle 13.30 alla partenza della RR Cup, classe del Trofeo Italiano Amatori che apriva le competizioni del pomeriggio, con le moto che sono scattate al semaforo verde. Al termine della prima tornata, sul rettilineo del traguardo, un gruppo di piloti si è toccato innescando una terribile carambola. E' scattata la bandiera rossa e, sulla pista, sono intervenuti i commissari di pista e i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi ai motociclisti a terra. Uno di questi ha riportato gravissime lesioni e, nonostante tutti i tentativi per rianimarlo, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

La vittima è Fabrizio Giraudo, 46enne di Fossano (Cuneo) era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. La FMI, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione nel rispetto della tragedia occorsa. "Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante - afferma il presidente della FMI Giovanni Copioli -. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze".

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai Carabinieri, l'incidente avrebbe coinvolto 4 moto e Giraudo sarebbe deceduto investito. Stando alle prime informazioni a causa di un problema al motore un primo pilota si sarebbe fermato ai bordi del circuito, quindi, una seconda moto in arrivo avrebbe colpito il mezzo fermo, spostandolo al centro della carreggiata, dove stava sopraggiungendo una terza moto. Nell'impatto il pilota è caduto ed è stato investito ed ucciso da una moto in corsa. Sul posto i carabinieri di Misano Adriatico e il magistrato di turno, Davide Ercolani ha disposto il sequestro dei mezzi e l'autopsia sul corpo del pilota deceduto.