Tragedia al Misano Circuit, pilota perde la vita durante la gara

Tragedia sulla pista del Misano World Circuit, nel primo pomeriggio di domenica, con un pilota che ha perso la vita durante la gara. Il dramma si è consumato intorno alle 13.30 alla partenza della RR Cup, classe del Trofeo Italiano Amatori che apriva le competizioni del pomeriggio, con le moto che sono scattate al semaforo verde. Al termine della prima tornata, sul rettilineo del traguardo, un gruppo di piloti si è toccato innescando una terribile carambola. E' scattata la bandiera rossa e, sulla pista, sono intervenuti i commissari di pista e i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi ai motociclisti a terra. Uno di questi ha riportato gravissime lesioni e, nonostante tutti i tentativi per rianimarlo, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. La competizione sportiva in corso sul tracciato misanese è stata sospesa.

SEGUONO AGGIORNAMENTI