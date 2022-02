Centauro perde la vita in un drammatico incidente

Dramma sulle strade della Valconca, nel pomeriggio di lunedì, dove ha perso la vita un motocilcista di 57 anni di Tavullia. La tragedia si è consumata verso le 17.15 in via Cassandro a San Giovanni in Marignano dove l'uomo, in sella alla due ruote, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare violentemente contro a un albero. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, ma nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimarlo il cuore del 57enne non ha ripreso a battere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Cassandro, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia Municipale.