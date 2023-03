Tragedia sulle strade, harleysta perde la vita in un drammatico incidente

Tragedia sulle strade, nella serata di giovedì, dove ha perso la vita Alberto Gregori un harleysta 39enne residente a Cattolica. Il dramma si è consumato alle porte di Pesaro, in via Gagarin, poco prima delle 21 quando la vittima in sella alla moto di grossa cilindrata pare stesse rientrando a casa dalla famiglia. Dalle prime ricostruzioni pare che l'Harley Davidson stesse procedendo in direzione Torraccia quando, per cause ancora in corso di accertamento, il centauro avrebbe perso il controllo in prossimità di una curva. Sbalzato sull'asfalto, il 39enne è andato ad impattare violentemente contro un albero che costeggia la carreggiata. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno chiesto l'intervento del 118 ma, al loro arrivo, i sanitari si sono resi immediatamente costo che la situazione era disperata e nonostante i tentativi per rianimare il motociclista alla fine si sono dovuti arrendere col medico che non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Gagarin, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia della Municipale.