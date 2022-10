Tragedia nel cantiere della nuova rotatoria, automobilista perde la vita dopo un incidente

Tragedia sulle strade riminesi, nella mattinata di lunedì, con un automobilista che ha perso la vita in un incidente. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.30 sulla via Euterpe nei pressi del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria con la Statale 16 e la Consolare per San Marino. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale un anziano, del quale non sono ancora state rese note le generalità, al volante di una Suzuki che procedeva in direzione di Ravenna è andato a tamponare con estrema violenza un escavatore impegnato nei lavori stradali che stava attraversando la strada in direzione monte movimentando delle gabbie di ferro. Un impatto tremendo, che ha completamente distrutto il muso della vettura centrato dalle benne, con l'automobilista che è rimasto tra le lamiere dell'abitacolo. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno cercato disperatamente di rianimare l'uomo ma alla fine il medico si è dovuto arrendere e dichiararne il decesso. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito per ricostruire con esattezza quanto accaduto, si sono avute pesanti ripercussioni sul traffico.

"Esprimiamo tutto il nostro dolore per il tragico, scioccante incidente - ha dichiarato l'amministrazione comunale di Rimini - in cui stamane ha perso la vita una persona lungo via Euterpe, nei pressi del cantiere della Statale 16. Un dramma su cui le Autorità preposte dovranno svolgere ora le necessarie indagini per mettere in evidenza tutte le responsabilità di un fatto così grave e traumatico. L'Amministrazione comunale di Rimini esprime il suo cordoglio verso la famiglia e i parenti della vittima".

SEGUONO AGGIORNAMENTI