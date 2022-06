Tragedia all'alba, automobilista perde la vita in un tremendo scontro frontale

Incidente mortale all'alba di venerdì, sulle strade di Bellaria, nel quale ha perso la vita un 84enne bellariese. Il dramma si è consumato verso le 7.15 in via San Mauro quando, dai primi riscontri, l'anziano che viaggiava in direzione nord al volante di una vecchia Fiat Panda nell'affrontare una curva verso destra avrebbe invaso la carreggiata opposta. In quel momento, in senso contrario, stava arrivando un'altra Panda guidata da una signora che si è trovata improvvisamente il veicolo davanti alla Fiat e non ha potuto far nulla per evitarlo. Un violento impatto frontale tanto che la vettura dell'84enne è carambolata su se stessa. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Mentre il personale del 115 si occupava della messa in sicurezza dei veicoli, i soccorritori hanno prestato le prime cure all'anziano ma nonostante tutti gli sforzi per rianimarlo è deceduto sul posto. La guidatrice dell'altra Panda, invece, è stata trasportata al "Bufalini " di Cesena con un codice di media gravità. Non si esclude che l'84enne abbia avuto un improvviso malore mentre stava guidando. In via San Mauro, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente è intervenuta la polizia Municipale di Bellaria.