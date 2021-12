Coppia di 19enni muore in un tremendo schianto

Drammatico incidente, nella notte di sabato 4 dicembre, con una coppia di 19enne deceduta in seguito a uno scontro frontale. La tragedia si è consumata nella Repubblica di San Marino e, dai primi riscontri, a perdere la vita sono stati un ragazzo residente a Rimini e una ragazza residente a Milano. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat 500 lungo la Pedemontana, nel Castello di Borgo Maggiore, in direzione monte quando l'utilitaria ha perso il controllo invadendo la corsia opposta dove stava arrivando una Bmw con targa sammarinese. Un impatto tremendo che ha completamente distrutto l'utilitaria mentre una terza auto, una Volkswagen Golf, che sopraggiungeva alle spalle della Fiat è riuscita per un soffio ad evitare di tamponare gli altri veicoli coinvolti. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari e il personale della Polizia Civile e della Sezione Antincendio. Per la coppia di 19enni non c'è stato nulla da fare e, il medico, ha solo potuto dichiararne il decesso mentre il conducente della Bmw è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito per accertare con esattezza le cause del sinistro, la Pedemontana è stata chiusa in entrambe le direzioni.