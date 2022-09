Perde il controllo del furgone e si schianta contro un albero, il conducente perde la vita

Tragedia sulle strade della Valcona nella tarda mattinata di mercoledì quando un uomo, al volante di un furgone, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il sinistro si è verificato poco prima delle 12 a San Giovanni in Marignano in via Cassandro quando la vittima, un 67enne originario di Gabicce, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale ha perso il controllo del mezzo mentre procedeva in direzione mare andando a schiantarsi contro il tronco di un albero che costeggia la carreggiata. E' scattato l'allarme e, sul posto, oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare il conducente rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. Affidato ai sanitari in condizioni estremamente critiche, il personale di Romagna Soccorso ha cercato di stabilizzarlo ma nonostantela disperata corsa a sirene spiegate verso il "Ceccarini" di Riccione il cuore dell'uomo ha smesso di battere e a nulla sono valsi i tentativi per rianimarlo alla fine il medico si è dovuto arrendere e dichiararne il decesso. Nello stesso punto, lo scorso 21 febbraio, aveva perso la vita un motociclista 57enne che aveva perso il controllo della sua due ruote andando a schiantarsi contro il medesimo albero,