Due ragazze falciate sulla Statale 16, studentessa 31enne perde la vita sul colpo

Drammatico incidente, nella serata di sabato, con una 31enne che ha perso la vita e una 20enne trasportata in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena. Il dramma si è consumato intorno alle 21.30 nel tratto riminese della Statale 16, all'altezza del Mondo Convenienza. Da una prima ricostruzione le due ragazze stavano camminando sul ciglio dell'Adriatica in direzione Riccione quando, all'improvviso, è arrivato un Volkswagen Tiguan condotto da un 60enne bellariese che stava accompagnando una persona all'ospedale. Non è ancora chiaro se la 31enne e la 21enne stessero cercando di attraversare la Statale, in quel punto particolarmente buia, quando sono state travolte dalla vettura. Un impatto violentissimo che le ha scagliate sull'asfalto. I primi soccorritori del 118, arrivati sul posto con ambulanze e automedicalizzata, si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione e hanno cercato disperatamente di rianimare la 31enne. Tutti gli sforzi, però, si sono rivelati vani e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. L'amica, invece, ha riportato una serie di fratture e dopo essere stata stabilizzata i sanitari l'hanno trasferita d'urgenza al "Bufalini" di Cesena in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lei, infatti, i medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni. Sul posto, per i rilievi di rito e per consentire i soccorsi, è intervenuta la Polizia Stradale che dovrà accertare l'esatta dinamica dell'incidente. La vittima, secondo i primi accertamenti, sarebbe una studentessa.