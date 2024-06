Tragedia alla rotatoria, scooterista perde la vita in un drammatico incidente

Incidente mortale, nel tardo pomeriggio di martedì, a Rimini dove ha perso la vita uno scooterista. Il dramma si è consumato poco prima delle 19 alla rotonda Augusto ed Ernesta Tonini, nella zona di Miramare. Per cause ancora in corso di accertamento un Kymco 125, guidato da un 40enne originario di Cattolica, è venuto a collisione con una Volkswagen Polo e, lo scooterista, è stato sbalzato sull'asfalto rimanendo incosciente. Entrambi i mezzi si trovavano all'interno della rotatoria e, secondo quanto emerso, la vettura presentava dei segni da impatto nella parte anteriore sinistra. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, ed è stato chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare lo scooterista ma, alla fine, si sono dovuti arrendere a causa delle gravissime lesioni riportate e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sulla rotatoria, che è stata chiusa al traffico, per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica è intervenuta la Municipale.