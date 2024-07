Scooterista travolto da un'auto perde la vita dopo il violento impatto

Tragedia sulle strade, nel primo pomeriggio di sabato, dove ha perso la vita un 31enne. L'incidente si è verificato poco prima delle 14 all'intersezione tra le vie Scacciano e Ca' Pronti nel territorio del Comune di Misano. Dai primi riscontri la vittima, in sella a uno scooter, stava procedendo lungo la strada principale in direzione monte. Arrivato all'incrocio non è chiaro se si sia allargato per affrontare la curva verso destra o volesse imboccare la corsia preferenziale per entrare in via Ca' Pronti sulla sua sinistra quando, in senso opposto, è sopraggiunta una Mercedes Classe A guidata da una signora che si è trovata improvvisamente lo scooter davanti al muso. L'automobilista non ha potuto fare nulla per evitare lo scooterista e lo ha centrato in pieno scaraventandolo sull'asfalto.

E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi primi soccorritori che si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione. Il 31enne, infatti, era già in arresto cardiaco e sono iniziate le manovre di rianimazione mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, tuttavia, il cuore dello scooterista non ha ripreso a battere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico e, sul posto, è intervenuta la Municipale per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica che è stata interamente registrata dalle telecamere di videosorveglianza poste sull'intersezione.