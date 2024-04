Nel drammatico incidente perde la vita docente del Liceo Volta-Fellini

E' deceduta sul colpo, dopo un tremendo schianto frontale contro un camion, Diana Sorini la 65enne di Urbino e docente di discipline audiovisive presso il Liceo "Volta-Fellini" di Riccione. Il dramma si è consumato poco dopo le 14 di martedì a Vallefoglia lungo la strada che da Pesaro Porta a Urbino che la professoressa percorreva quotidianamente per tornare a casa dopo le lezioni. La 65enne era al voltante di una Opel che, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente invaso la corsia opposta mentre in quel momento stava arrivando il mezzo pesante carico di sabbia. Il 36enne alla guida del camion non ha potuto fare nulla per evitare il tremendo impatto con l'utilitaria che, alimentata a metano, è stata trascinata per diversi metri prendendo fuoco.

A dare l'allarme alcuni residenti che, oltre ad avvertire i mezzi di soccorso, hanno cercato di spegnere le fiamme con gli estintori. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre agli agenti della Locale, ma per la professoressa non c'era più nulla da fare. Praticamente illeso, ma sotto choc, il conducente del camion.