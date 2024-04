Il ciclista non ce l'ha fatta, deceduto dopo essere investito dall'auto pirata

Non ce l'ha fatta Stefano Michi, il ciclista 63enne sammarinese travolto da un'auto pirata nella mattinata di giovedì mentre pedalava lungo la Consolare per San Marino. L'uomo, trasportato in condizioni estremamente gravi al "Bufalini" di Cesena, è deceduto nel reparto di Rianimazione intorno alle 19 a causa delle lesioni riportate. La vittima, intorno alle 9,30, era in sella alla sua due ruote sulla Ss 72 in direzione della Repubblica del Titano quando poco prima del confine di Stato è stato centrato in pieno da un suv. Nell'impatto il 63enne è stato caricato sul cofano della vettura e poi sbalzato a terra perdendo il casco protettivo nella carambola. Nonostante l'incidente il guidatore del suv, un sammarinese 40enne, ha proseguito con la sua corsa oltrepassando la dogana e facendo perdere le proprie tracce.

Nel frattempo è scattato l'allarme col personale del 118 che si è precipitato sul luogo dell'incidente. Il ciclista è apparso subito in condizioni estremamente critiche, tanto da essere in arresto cardiaco, e sono iniziate le manovre di rianimazione in attesa dall'arrivo dell'eliambulanza. Nel frattempo, sulla Consolare, è intervenuta anche la Polizia Stradale che vista la situazione ha allertato la Gendarmeria sammarinese.

Michi, dopo essere stato stabilizzato era stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove le sue condizioni erano estremamente critiche. Le forze dell'ordine della Repubblica di San Marino hanno iniziato a dare la caccia all'auto pirata e, nel corso della mattinata, grazie ai sistemi di videosorveglianza sparsi sul territorio la Gendarmeria ha individuato l'automobilista e lo ha fermato. Nei confronti del 40enne sono in corso gli accertamenti e, secondo quanto emerso, sarà necessaria una rogatoria con l'Italia.