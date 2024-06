Tragedia sulle strade, scooterista perde la vita dopo un drammatico incidente

E' deceduto al "Ceccarini" di Riccione, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, uno scooterista 39enne di San Giovanni in Marignano. Il sinistro è avvenuto intorno alle 21.30 nella Perla Verde lungo la Ss16 Adriatica all'altezza dell'incrocio con viale Sardegna. Dai primi rilievi la vittima, in sella a uno scooter Liberty, stava viaggiando in direzione sud quando si è trovato davanti a una Fiat Jeep che stava svoltando in via Anzio. Il 39enne è stato centrato in pieno e sbalzato dal due ruote per poi carambolare sull'asfalto. Soccorso dal personale del 118, in un primo momento le sue condizioni non sarebbero apparse critiche ed è stato trasportato dai sanitari nel nosocomio riccionese. Intorno alla mezzanotte, tuttavia, la situazione è precipitata improvvisamente e nonostante tutti gli sforzi dei medici il suo cuore ha smesso di battere. Per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro è intervenuta la Municipale che ha effettuato i rilievi di rito.