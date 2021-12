Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo alla coppia di giovani

Si chiamavano Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo, entrambi classe 2003, le vittime del tremendo incidente avvenuto sabato sera nella Repubblica di San Marino nel quale hanno perso la vita i due italiani. Lui, appassionato di motori, era originario di Modena ma risiedeva a Rimini, lei invece risulta residente a Milano, era un'atleta di pattinaggio e frequentava il liceo artistico Volta-Fellini di Riccione. I due giovani, secondo quanto ricostruito, erano a bordo di una Fiat 500 che stava percorrendo la via Pedemontana dal Castello di Borgo Maggiore in direzione del Castello di Murata. Poco prima delle 22, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Civile sammarinese, l'utilitaria ha sbandato verso sinistra mentre in quel momento stava arrivando una Volksvagen Golf con targa della Repubblica del Titano. I due veicoli si sono scontrati frontalmente in un tremendo impatto e, alle spalle della Golf, è sopraggiunta una Bmw il cui conducente è andato a tamponare gli altri mezzi.

Nello schianto, che ha completamente distruttola Fiat, i due 18enni hanno perso la vita sul colpo. E' scattato l'allarme e sul posto sono accorsi i sanitari e il personale della Polizia Civile e della Sezione Antincendio. Per la coppia non c'è stato nulla da fare e il medico ha solo potuto dichiararne il decesso mentre il conducente della Bmw, un 30enne, è stato trasportato in pronto soccorso con delle leggere lesioni. La via Pedemontana è stata chiusa dalle forze dell'ordine per permettere i rilievi di rito e, sul posto, sono intervenuti anche il comandante della Polizia Civile Werter Selva e il Commissario della Legge reperibile Elisa Beccari. I corpi delle vittime sono stati trasportati presso l'Ospedale di Stato dove, nella mattinata di domenica, i parenti hanno effettuato le tristi formalità del riconoscimento.