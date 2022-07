Perde il controllo e si schianta contro un albero, scooterista muore sul colpo

Tragedia sulle strade ravennati dove, nel primo pomeriggio di lunedì, ha perso la vita un 45enne riminese. Il dramma si è consumato poco dopo le 13 su via Volturno, a Cervia, quando secondo le prime ricostruzioni da parte della polizia Municipale l'uomo stava procedendo in sella a uno scooter Honda in direzione di Pinarella. Giunto all'altezza del civico 93, poco distante dall'angolo con viale Belfiore, dopo aver superato due auto nel rientrare in corsia ha perso il controllo dello scooter sbandando verso destra per poi andare ad impattare prima contro il cordolo del marciapiede e poi contro il tronco di un albero che costeggia la carreggiata. Nella violenza dell'impatto contro la pianta il 45enne è stato sbalzato dallo scooter rovinando sull'asfalto e rimanendo privo di coscienza. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata i qualli hanno cercato disperatamente di rianimare l'uomo ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. A perdere la vita è stato il riminese Matteo Buscarini che, secondo quanto emerso, lavorava in una macelleria di Cervia.