Si schianta in autostrada contro una mucca all'uscita della galleria: ancora gravi il dirigente del Rimini e la moglie

Sono ancora in gravi condizioni in ospedale Carlo Cherubini e la moglie Valentina Scarchilli rimasti coinvolti in un incidente stradale domenica scorsa sull'autostrada A24 dopo che la vettura sulla quale viaggiavano ha investito e ucciso una mucca che si trovava sulla carreggiata della Strada dei Parchi. Operato nella giornata di giovedì, le condizioni di Carlo Cherubini sembrerebbero in miglioramento, con il calciatore cosciente che ha parlato con i dirigenti del Rimini Fc. Più delicata la situazione della moglie Valentina Scarchilli, ancora in coma farmacologico al nosocomio universitario di viale Regina Elena.

Quarantaquattro anni, cresciuto nelle giovanili della Lazio, l'ex calciatore romano stava tornando nella Capitale con la famiglia da Rimini, dove ricopre il ruolo di club manager del Rimini Fc dall'agosto del 2021.

La carriera

Una lunga carriera quella dell'ex esterno di difesa che nell'arco della sua carriera ha vestito numerose casacche: Ascoli, Avezzano, Teramo, Gela, Fano, Robur Siena, Puteolana, Salernitana, Fiorentina, Lanerossi Vicenza, Ternana Calcio, Ravenna, Perugia e Portogruaro dove ha chiuso la sua carriera da difensone (cominciato nelle Marche nel 94/95) nella stagione 2010/2011.

L'incidente sull'A24

Quartacinque anni da compiere il prossimo 21 aprile, il dirigente del Rimini FC si è trovato davanti un grosso bovino all'uscita da una galleria nel territorio di San Gregorio da Sassola. Inevitabile l'impatto con l'animale. Morto il bovino, marito e moglie sono rimasti gravemente feriti e poi trasportati d'urgenza all'Umberto I di Roma dove le loro condizioni, ancora gravi, restano comunque stabili.

Un incidente atipico in relazione al quale gli agenti della polizia stradale Roma Est stanno terminando gli accertamenti, con gli investigatori tornati sul luogo del sinistro nella giornata di mercoledì al fine di comprendere come possa aver fatto la mucca ad oltrepassare le barriere di protezione della strada dei Parchi ed arrivare sino alla carreggiata della Roma-L'Aquila-Teramo dove la coppia l'ha poi colpita ed investita.

La Totti Soccer School

Vicinanza all'ex giocatore romano arrivata anche dalle società capitoline, come la Totti Soccer School che su facebook scrive: "Appresa la notizia del brutto incidente che ha colpito Carlo Cherubini e sua moglie, tutta la società fa il tifo per loro porgendo i più sentiti auguri di pronta guarigione". "Lo staff, il direttore ed i tesserati tutti dell’Honey Football Friends - scrivono dalla società calcistica di Acilia - si stringono con forza accanto all’amico Carlo Cherubini, patron del CHC, dopo l’incidente automobilistico che lo ha visto coinvolto insieme alla famiglia. Forza Carlo, ti aspettiamo in campo. Un abbraccio da tutti noi".

Una lunga carriera quella di Carlo Cherubini in forza nelle stagioni 2000/2001 e 2001/2002 alla Puteolna calcio: "L’Asd Puteolana è vicina all’ex calciatore granata Carlo Cherubini e la moglie, vittime di un gravissimo incidente stradale mentre stavano facendo rientro a Roma. Entrambi sono ricoverati in ospedale, in prognosi riservata. A loro tutto l’affetto ed il sostegno in attesa di poter uscire da questa difficile situazione. Contestualmente la società è vicina anche al Rimini FC, società in cui Carlo svolge il ruolo di Club Manager".

Calciatore ma anche dirigente, proprio da un'idea di Carlo Cherubini nel 2016 nacque la società sportiva Champions Club Academy, fondata si legge sul sito della società dell'Infernetto: "dalla sua volontà di proporre questo sport con amore, rispetto e dedizione". Con lui nell'organigramma come vicepresidente la moglie Valentina Scarchilli, 41 anni ed ex ballerina professionista.

