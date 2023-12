Incidente nel cantiere della rotatoria, 7 indagati per la morte di Roberto Sancisi

Sono sette le persone che hanno ricevuto l'avviso di conclusione indagini per la morte di Roberto Sancisi l'automobilista 78enne che ha perso la vita nel drammatico incidente nel cantiere per la rotatoria tra la Statale 16 Adriatica e la Consolare per San Marino il 24 ottobre del 2022. L'atto, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, riguarda 6 dipendenti della Cbr: oltre all'autista del mezzo pesante che stava movimentando dei tralicci d'acciaio ci sono vari tecnici e dirigenti. Il settimo è un dirigente di Autostrade, la società che ha appaltato all'azienda riminese le opere per la realizzazione della rotatoria nel tratto di via Euterpe dove è avvenuto l'incidente mortale. La tragedia si era consumata intorno alle 9.30 quando la vittima, che era al volante di una Suzuki, stava procedendo in direzione di Ravenna sulla via Euterpe interessata da dei restringimenti proprio a causa dei lavori. In quel momento, secondo le prime ricostruzioni, un escavatore che stava movimentando delle gabbie d'acciaio era uscito dall'area nei pressi dei campi da tennis del Garden e attraversato le quattro corsie di per dirigersi verso gli scavi a ridosso del parco della Cava.

Sancisi, che dagli accertamenti stava rispettando i limiti di velocità imposti dalla viabilità temporanea, si era trovato improvvisamente davanti il mezzo pesante ed era andato ad impattare contro gli spuntoni che sporgevano dalle benne. I tralicci erano così penetrati all'interno dell'abitacolo trafiggendo l'anziano santarcangiolese che era deceduto sul colpo. In quel momento, secondo diversi testimoni ascoltati dalla Municipale, non ci sarebbe stato nessuno a bloccare il traffico dei veicoli che procedevano sulla strada sia verso Ravenna che verso Riccione. Un dettaglio confermato anche da altre persone che, a loro volta, avrebbero sottolineato l'assenza dei mossieri che solitamente danno l'alt ai mezzi che sopraggiungono per permettere l'attraversamento in sicurezza. Dopo l'impatto con la Suzuki della vittima, inoltre, l'escavatore non si sarebbe fermato e, a marcia indietro, ritornato nell'area protetta del cantiere. Secondo altri testimoni, inoltre, in quel tratto di strada non sarebbe stata la prima volta che i mezzi pesanti uscissero dalle zone recintate e attraversassero via Euterpe senza l'assistenza del personale che bloccasse la circolazione.

I dipendenti della Cbr sono difesi dagli avvocati Massimiliano Cornacchia e Gilberto Gianni mentre i parenti di Sancisi, una decina in tutto, hanno già annunciato di costituirsi parte civile assistiti dall'avvocato Umberto De Gregorio che aveva quantificato in oltre un milione di euro la richiesta di risarcimento.