Incidente nel tratto riccionese dell'Adriatica, centauro in serie condizioni

E' di un motociclista 56enne di Misano trasportato al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza col codice di massima gravità il bilancio dell'incidente che, nella prima mattinata di martedì, ha mandato in tilt il traffico di Riccione. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 7 nel tratto riccionese della Ss16 Adriatica, in viale Giulio Cesare, all'altezza del civico 29. Dai primi rilievi della Municipale pare che il centauro stesse procedendo in direzione di Rimini quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato tamponato da una vettura guidata da un 37enne. Il 56enne, dopo essere stato caricato sul cofano, è stato sbalzato sull'asfalto riportando seri traumi. Sul posto è intervenuto il 118 coi primi soccorritori che, vista la situazione, hanno allertato l'elimedica da Ravenna. Il motociclista, rimasto comunque sempre cosciente, è stato stabilizzato e poi trasportato nel nosocomio cesenate. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito, si sono avute pesanti ripercussioni al traffico che è rimasto paralizzato tra le vie Berlinguer ed Enaudi vista anche l'ora di punta.