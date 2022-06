Incidente nel tratto romagnolo della A-14: lunghe code ma nessun ferito grave

Lunghe code, ma per fortuna nessun ferito grave, a causa di un incidente stradale che si è verificato intorno a mezzogiorno di lunedì nel tratto romagnolo della A-14, tra Rimini Nord e Valle del Rubicone in direzione Bologna. Per diverse decine di minuti il traffico è rimasto congestionato in quanto i mezzi coinvolti occupavano parte della carreggiata. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e la macchina dei soccorsi, che ha messo in sicurezza i mezzi e soccorso i feriti: nessuno ha riportato fortunatamente lesioni importanti. Si sono formati fino a 3km di coda in direzione Bologna, poi la situazione è rientrata nella normalità