Grave incidente, il ferito trasportato in serie condizioni al "Bufalini" con l'eliambulanza

Grave incidente, nel pomeriggio di mercoledì, a Cattolica con un 70enne trasportato in serie condizioni al "Bufalini" di Cesena con l'eliambulanza. Il sinistro si è verificato intorno alle 16.30 all'incrocio tra la via Francesca da Rimini e piazza Iv Novembre nei pressi del parco della Pace ed ha visto coinvolte un'Ape Car e una Fiat 500. Da una prima ricostruzione da parte della polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, pare che il motoveicolo a tre ruote guidato da un 70enne stesse provenendo dalla piazza e si stesse dirigendo verso il mare quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato centrato in pieno dall'utilitaria guidata da un 40enne che sulla strada principale procedeva in direzione di Rimini. Nel forte impatto ad avere la peggio è stato il più anziano che è stato soccorso dal personale del 118 il quale ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzato, il 70enne è stato quindi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate.