Scooterista perde il controllo e carambola alla rotatoria

Grave incidente, nella prima mattinata di martedì, a Riccione con uno scooterista 49enne rimasto gravemente ferito e trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.45 su viale Vittorio Emanuele II, all'altezza della rotatoria delle maschere, e dai primi riscontri pare che l'uomo stesse procedendo in sella al due ruote in direzione di Ravenna. Dopo aver affrontato la curva sembrerebbe che, col cavalletto, abbia toccato il cordolo che separa le carreggiate perdendo così l'equilibrio e andando a carambolare sull'asfalto. Una caduta rovinosa col 49enne che è rimasto a terra in stato di semi incoscienza e i primi soccorritori del 118 arrivati sul posto, vista la gravità della situazione, hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna. Il ferito è stato intubato e stabilizzato per poi essere trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. Sul posto, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia Municipale.