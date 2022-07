Scontro tra auto e scooter, ad avere la peggio un 63enne portato al "Bufalini"

Grave incidente, nella tarda mattinata di martedì, con un 63enne rimasto seriamente ferito e trasportato al "Bufalini" di Cesena in codice rosso. Il sinistro si è verificato verso le 13 all'incrocio tra le vie Braschi e Felici quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale della città clementina, una Lexus e uno scooter sono venuti a collisione. Nello scontro ad avere la peggio è stato l'uomo in sella al due ruote che è stato sbalzato carambolando sull'asfalto per diversi metri. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i mezzi del 118 coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il ferito per poi trasportarlo nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità.