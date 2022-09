Incidente sulla Ss16: ferita coppia di scooteristi, la donna in gravi condizioni

Incidente nel tratto riminese della Ss16 Adriatica con una coppia di scooteristi coinvolta di cui la donna, in gravi condizioni, è stata trasportata in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato poco dopo mezzogiorno nel tratto tra le rotatorie delle Befane e di via Varisco in direzione sud quando, dai primi accertamenti, un pulmino con targa svizzera che procedeva in direzione di Riccione ha urtato marito e moglie in sella a uno scooter che viaggiavano nello stesso senso. La coppia è rovinata sull'asfalto e, ad avere la peggio, è stata la donna. E' scattato l'allarme e, sul posto, oltre alle ambulanze del 118 e alla polizia Stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I primi soccorritori, viste le condizioni della ferita, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza e l'elicottero è atterrato a fianco della Ss16 nei pressi della Comet. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito, l'Adriatica è stata temporaneamente chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata con l'eliambulanza nel nosocomio cesenate. Verso le 12.45 la Statale è stata riaperta e il traffico ha potuto riprendere normalmente.