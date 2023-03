Ragazza incinta perde il controllo dell'auto e finisce nel dirupo

Momenti di paura per un'automobilista 35enne incinta che, nella prima mattinata di giovedì, ha perso il controllo della propria utilitaria finendo in un dirupo. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 a Uffogliano, nel territorio del Comune di Novafeltria, in via Cà bigoncio. Per cause ancora in corso di accertamento la ragazza non è riuscita a controllare il veicolo che, dopo essere uscito di strada, ha terminato la propria corsa contro un albero. E' scattato l'allarme e, sul posto, oltre ai vigili del fuoco è intervenuto il 118 e una pattuglia dei carabinieri. La 35enne è rimasta sempre cosciente ma, visto il suo stato, i primi soccorritori hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzata sul posto, la conducente è stata poi trasferita in elicottero nel nosocomio cesenate dove non sarebbe in pericolo di vita. Lievi lesioni anche per una seconda donna che viaggiava anche lei a bordo della vettura finita fuori strada.