Harleysta carambola dopo l'impatto con una vettura, la centaura in gravi condizioni

E' ricoverata nel reparto di Rianimazione del "Bufalini" di Cesena, coi medici che si sono riservati la prognosi a causa delle gravissime lesioni riportate, l'harleysta 64enne rimasta coinvolta in un incidente stradale nella mattinata di giovedì. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 quando la centaura stava percorrendo la via Tolemaide in direzione mare. Tra il cavalcavia dell'A14 e la rotatoria per l'autostrada, per cause ancora al vaglio della polizia Stradale, l'Harley sarebbe venuta a contatto con la parte posteriore sinistra di una Opel Mokka che procedeva nella stessa direzione. La 64enne, residente a Santarcangelo, è carambolata sull'asfalto per diverse decine di metri sbattendo violentemente la testa a terra rimanendo priva di coscienza. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi, del 118, ambulanza e auto medicalizzata, e da Ravenna è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate dove le sue condizioni sarebbero estremamente critiche. Sulla Tolemaide, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Stradale.