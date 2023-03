Perde il controllo dell'auto e a tutta velocità si schianta contro il dehor del locale

Ha perso il controllo dell'auto e, a tutta velocità, si è andato a schiantare contro il dehor di un pub terminando la sua corsa a ruote all'aria. Spettacolare incidente nella prima mattinata di lunedì a Marebello. all'altezza dell'Istituto Alberghiero, che ha reso necessario chiudere il tratto di viale regina Margherita interessato dal sinistro. La carambola è avvenuta intorno alle 8 quando, dai primi accertamenti, una vettura stava procedendo in direzione di Riccione. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale il guidatore, all'improvviso, ha perso il controllo andando a centrare in pieno il muretto in mattoni messo a protezione del dehor di un pub sul lato a monte della strada distruggendolo completamente. Nell'impatto l'auto è cappottata e ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata con le ruote all'aria.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 ma il guidatore, nonostante la violenza dello scontro, è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo accartocciato rimanendo praticamente illeso. Oltre ai mezzi di soccorso, in viale regina Margherita è intervenuta la Municipale e, per i rilievi di rito e per permettere la rimozione del mezzo incidentato, è stato necessario chiudere momentaneamente il tratto di strada.