Schianto sull'Adriatica, morto il 18enne che era alla guida della moto. In prognosi riservata la passeggera

Non ce l’ha fatta il 18enne rimasto coinvolto questa notte nell’incidente in sella a una moto 125 lungo la Statale Adriatica. Inutile la disperata corsa all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto durante le prime ore di lunedì (22 agosto). Resta in gravi condizioni, in prognosi riservata, la ragazza minorenne che era a bordo della stessa motocicletta e che nell'impatto ha subìto l'amputazione di un piede. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente è avvenuto a causa di una manovra azzardata, una inversione a U, quando la moto è andata a impattare con una Mini che ha scaraventato a terra i due centauri sull’asfalto.

Ai primi soccorritori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e due auto medicalizzate, le condizioni dei feriti sono apparse subito estremamente gravi tanto che è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Bologna abilitata al volo notturno. Nel frattempo la Ss16 è stata chiusa dalla polizia Stradale per permettere i soccorsi.

