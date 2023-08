Dopo lo scontro con l'auto scooterista carambola e finisce incastrato sotto all'autobus

Una carambola tremenda quella che, nella tarda mattinata di martedì, ha visto coinvolto uno scooterista che dopo aver impattato con una vettura è scarrocciato sull'asfalto per poi venire travolto da un autobus di linea e rimanere incastrato sotto al mezzo. L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo sulla Statale 16 Adriatica nei pressi dell'incrocio con via Costantinopoli. Dalle prime ricostruzioni il ferito, un ucraino 28enne, era alla guida di un T-Max che procedeva in direzione nord quando arrivando all'intersezione si è trovato davanti una Seat che, giungendo dalla parte opposta, dalla Ss16 stava svoltando a sinistra per immettersi in via Costantinopoli. Lo scooterista ha centrato in pieno la fiancata dell'utilitaria ed è stato sbalzato sull'asfalto scarrocciando sull'Adriatica e venendo travolto da un autobus di linea per poi rimanere incastrato sotto al mezzo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, con questi ultimi che sono riusciti ad estrarre il ferito per poi affidarlo ai sanitari. Le condizioni del 28enne sono apparse subito molto gravi ed è stata allertata l'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzato, lo scooterista rimasto sempre cosciente è stato quindi trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità. Sulla Ss16, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta la Polizia Stradale.