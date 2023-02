Tremenda carambola sull'Adriatica, passeggera rimane intrappolata tra le lamiere dell'abitacolo

Tremenda carambola, nella serata di venerdì, nel tratto bellariese della Ss16 Adriatica con una vettura che dopo essere stata tamponata è volata fuori strada e la passeggera è rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo mentre il guidatore ha riportato gravi lesioni. L'incidente si è verificato poco dopo le 19, tra gli svincoli di Bellaria e Igea in direzione di Rimini, quando secondo i primi riscontri una Hyundai è andata a tamponare violentemente la Opel la precedeva. L'auto tamponata, con due persone a bordo, per la violenza dell'impatto è stata scaraventata fuori strada andando a terminare la sua corsa a ruote all'aria nel fossato che costeggia la carreggiata mentre l'altra è rimasta in mezzo alle due corsie. Il guidatore è riuscito ad uscire dalle lamiere contorte mentre la passeggera è rimasta incastrata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i mezzi di soccorsi del 118 e la polizia Stradale.

La donna è stata estratta dalle lamiere e affidata ai sanitari e, una volta stabilizzata, trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Cesena col codice di media gravità mentre il guidatore, con un codice di massima gravità, è stato a sua volta portato nel nosocomio cesenate. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito, la Statale Adriatica è stata temporaneamente chiusa in direzione di Rimini con pesanti ripercussioni sul traffico e lunghe code verso sud. Sono in corso gli accertamenti da parte della Stradale per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.