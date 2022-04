Tremendo frontale sull'Adriatica, il centauro in gravi condizioni dopo l'impatto

Tremendo incidente, nel pomeriggio di giovedì, sulla Statale 16 Adriatica nel tratto di Rivazzurra dove ad avere la peggio è stato un centauro. Il sinistro si è verificato intorno alle 16 e, da una prima ricostruzione, pare che il motociclista in sella a una Ducati stesse procedendo a velocità sostenuta in direzione di Riccione. Arrivato all'altezza del supermercato Aldi, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Smart. Il centauro, un 46enne, è carambolato sull'asfalto e i primi soccorritori del 118 arrivati sul posto con l'ambulanza viste le condizioni del ferito hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna. L'uomo è stato stabilizzato per poi essere trasportato d'urgenza con l'elimedica al "Bufalini" di Cesena dove è stato ricoverato in condizioni molto critiche nel reparto di Terapia inensiva. Sulla Ss16, per i rilievi di rito, è intervenuta la polizia Stradale che ha dapprima bloccato il traffico per permettere i soccorsi e poi istituito il senso unico alternato per effettuare gli accertamenti e stabilire con esattezza la dinamica dell'incidente.