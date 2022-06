Dopo l'impatto il centauro carambola nel fosso, il ferito portato al "Bufalini" in eliambulanza

Incidente nel pomeriggio di martedì sulla Riccione-Tavoleto, nei pressi dell'intersezione con via Andrea, nel quale è rimasto ferito un motociclista. Il sinistro si è verificato intorno alle 17.30 quando, secondo una prima ricostruzione, il centauro stava viaggiando in sella a una Ducati in direzione monte sorpassando la fila dei veicoli mentre in senso opposto stava arrivando una Bmw. Nell'impatto il motociclista ha perso il controllo ed è scarrocciato per diversi metri per poi terminare la carambola in un fosso. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, ambulanza ed elimedica, coi sanitari che hanno prestato le prime cure al ferito che sarebbe rimasto sempre cosciente. Una volta stabilizzato il centauro è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" con l'eliambulanza ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla Riccione-Tavoleto, per effettuare i rilievi di rito ed accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia Municipale di Misano. Per permettere ai sanitari di soccorrere il ferito e agli agenti di ricostruire il sinistro, la strada è stata parzialmente chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico.