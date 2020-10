Autobus sorpassa gruppo di ciclisti, rovinosa caduta per un corridore amatoriale

Grave incidente sulle strade della Valconca con un ciclista 60enne rimasto seriamente ferito e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con l'eliambulanza. L'incidente si è verificato intorno alle 15.15 sulla Sp 17 tra Saludecio e Mondaino quando, dai primi accertamenti, pare che un autobus di linea abbia sorpassato un gruppo di 4 ciclisti amatoriali. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale della Valconca il 60enne, noto professionista di San Marino, avrebbe perso il controllo della due ruote per poi cadere rovinosamente sull'asfalto riportando un grave trauma cranico. Sul posto è accorsa l'ambulanza del 118 ed è stata fatta intervenire anche l'elimedica da Ravenna. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il ferito, che è stato intubato, per poi trasportarlo nel nosocomio cesenate. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, i medici si sono riservati la prognosi.

