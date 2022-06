Bambina di 9 anni investita da un'auto mentre attraversa la strada

Momenti di paura per una bambina di 9 anni che, nel pomeriggio di martedì, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato intorno alle 18.30 a Misano Adriatico, sulla Litoranea nord, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale la piccola è stata travolta dal veicolo. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrete i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, e data la natura del sinistro e l'età della persona coinvolta anche l'elimedica da Ravenna. Nonostante l'impatto la bambina ha riportato lesioni di media gravità e, per sicurezza, dopo essere stata stabilizzata è stata comunque trasferita d'urgenza con l'elicottero al "Bufalini" di Cesena per ulteriori accertamenti ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.