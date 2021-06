Camionista punto da un insetto perde il controllo del mezzo pesante e semina il caos

Sfiorata la tragedia, nel pomeriggio di giovedì, sulla Marecchiese dove un camion inpazzito è andato ad urtare diverse auto per poi terminare la sua corsa contro un muretto di recinzione. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30 all'altezza di San Martino dei Mulini quando il mezzo pesante ha iniziato a sbandare pericolosamente andando poi a schiatarsi. Secondo quanto emerso, a causare la perdita di controllo da parte dell'autista sarebbe stato un insetto entrato nell'abitacolo che dopo aver punto l'uomo gli ha provocato uno choc anafilattico. E' scattato l'alalrme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e l'elimedica da Ravenna. Nonostante il disastro provocato l'unico a rimanere ferito in maniera seria è stato il guidatore del mezzo pesante, trasportato in elicottero all'Infermi di Rimini dove le sue condizioni non impensierirebbero i sanitari. Ferita in maniera lieve, invece, un'automobilista anche lei trasportata nel nosocomio riminese con un codice di media gravità. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e per canalizzare il traffico è intervenuta la polizia Stradale.