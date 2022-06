Perde il controllo dell'auto e carambola contro i veicoli in sosta, neopatentato in gravi condizioni

Paurosa carambola nella notte tra lunedì e martedì a Santarcangelo dove, in via Gaetano Marini, un 18enne è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto emerso il giovane, un neopatentato, intorno all'1 stava percorrendo via Marini pare a velocità molto sostenuta quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo. L'auto del ragazzo è andata a sbattere contro altri veicoli regolarmente parcheggiati lungo la strada, danneggiandoli seriamente, per poi cappottarsi e terminare la sua corsa con le ruote all'aria. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Il 18enne è apparso subito in gravi condizioni e, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove i medici si sono riservati la prognosi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.