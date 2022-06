Carambola nella notte: auto vola fuori strada, passeggero incastrato tra le lamiere

Tremenda carambola, nella notte tra venerdì e sabato, con un ferito in gravi condizioni trasportato d'urgenza in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Dai primi riscontri è emerso che il sinistro si è verificato intorno alle 3 quando un'Audi, con tre persone polacche a bordo in vacanza in Riviera, stava viaggiando sulla Ss16 Adriatica nel territorio di Misano. Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, il conducente del mezzo, risultato poi positivio all'etilometro, ha perso il controllo con l'auto in via Nazionale Adriatica Interna che è volata fuori strada nei pressi del ponte sul Conca. Uno dei passeggeri è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto serie ed è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Bologna. L'uomo, del quale non sono state fornite le generalità, una volta stabilizzato è stato trasportato nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità.