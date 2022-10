Inutile la disperata corsa in ospedale: deceduto l'automobilista coinvolto nello scontro frontale sulla Ss16 Adriatica

Non ce l'ha fatta l'automobilista 70enne che, nella tarda mattinata di lunedì nel tratto riminese della Ss16 Adriatica, è rimasto coinvolto in un drammatico scontro frontale con un altro veicolo. Lo scontro si è verificato intorno alle 12.30 nei pressi del ponte che scavalca il Marecchia ed ha coinvolto una Lancia Y10 vecchio modello con targa sammarinese e una Dacia station wagon. Da una prima ricostruzione pare che la Dacia procedesse in direzione di Ravenna mentre l'utilitaria stava provenendo dalla parte opposta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polstrada, una delle due vetture avrebbe invaso la corsia dell'altra scontrandosi frontalmente. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e un'auto medicalizzata, coi primi soccorritori che resisi subito conto della gravità della situazione hanno chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Ad avere la peggio è stato il conducente della Y10 che, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato caricato sull'elicottero e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove nonostante i disperati tentativi dei medici il suo cuore ha smesso di battere a causa delle lesioni riportate. La donna alla guida della Dacia, invece, ha riportato lesioni di media gravità ed è stata portata al pronto soccorso dell'Infermi. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito con le auto rimaste ferme in mezzo alle carreggiate, la Ss16 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni con gravi ripercussioni sul traffico nell'ora di punta.