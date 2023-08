L'auto svolta all'improvviso, motociclista si schianta sulla fiancata del veicolo

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità il motociclista 26enne che, nella tarda mattinata di giovedì, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 13 a Riccione, all'incrocio tra i viali Veneto e Mantova, ed ha visto coinvolta una Ducati e una Dacia. Dai primi rilievi pare che il ducatista stesse procedendo lungo viale Veneto in direzione monte mentre, in senso opposto, stava arrivando l'utilitaria. Il guidatore di quest'ultima avrebbe girato improvvisamente alla sua sinistra per immettersi in viale Mantova e, il 26enne, si è trovato improvvisamente la vettura davanti alla moto. Nonostante un disperato tentativo di frenata, la Ducati è andata a centrare in pieno la fiancata destra della Dacia per poi carambolare sull'asfalto insieme al centauro.

E' partito l'allarme che ha fatto accorrere sul posto il personale del 118 coi sanitari che, viste le condizioni del ferito, hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna. Il motociclista è stato quindi stabilizzato e poi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. Lievemente ferito anche il conducente della Dacia colpito, con tutta probabilità, da un pezzo che si è staccato dalla Moto. All'incrocio, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale di Riccione.