Perde il controllo dello scooter e vola nel fossato, paura per un 14enne

Momenti di paura pe run 14enne che, nella tarda serata di giovedì, ha perso il controllo del suo scooter volando fuori strada e rimanendo incastrato nel fossato che costeggia la carreggiata. L'incidente si è verificato verso le 23.30 a Saludecio, in località San Rocco, lungo la Sp 133. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha iniziato a sbandare per poi finire nel fossato alto circa 3 metri. E' scattato l'allarme e, sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono accorsi i vigili del fuoco. Il personale del 115 ha provveduto a riportare in strada il ferito e, per precauzione, è stata fatta intervenire l'eliambulanza da Bologna abilitata al volo notturno. Il ragazzino, tuttavia, ha riportato lesioni di media gravità e una volta stabilizzato è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbe in pericolo di vita. Sulla Sp 133, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza le dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.