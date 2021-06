Nel tremendo schianto lo scooterista carambola sull'asfalto

Grave incidente nella mattinata di giovedì a Riccione con uno scooterista che è rimasto gravemente ferito nell'impatto con una vettura ed è stata trasportata in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.15 all'incrocio tra le vie Castrocaro e Parma e, dai primi rilievi, pare che la Lancia Ypsilon stesse procedendo in direzione di Rimini sulla strada principale quando ha iniziato a svoltare a sinistra per immettersi in via Parma. In quel momento, dalla parte opposta, stava arrivando l'uomo in sella a uno scooter che è andata ad impattare contro il muso dell'utilitaria. Nello scontro lo scooterista è carambolato sull'asfalto riportando un grave trauma cranico ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 119, ambulanza e auto medicalizzata. Ai primi soccorritori le condizioni del ferito sono apparse subito molto serie ed è stato fatto intervenire l'elicottero da Ravenna che è atterrato allo stadio della Perla Verde. L'uomo, dopo essere stato intubato e stabilizzato, è stato trasferito sull'eliambulanza e trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. All'incrocio, per ricostruire con esattezza le cause del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.